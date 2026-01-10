2025年は豊昇龍、大の里と2人の横綱が誕生した相撲界。1月11日に初日を迎える初場所では、先場所で初優勝したウクライナ出身の安青錦が新大関として土俵に上がるなど、期待の力士は目白押し。第65代横綱・貴乃花光司氏と、好角家で知られる落語家・立川志らく師匠が語り合った。【全3回の第2回】【写真】負傷しながらも豪快な優勝を決めた2001年5月場所の貴乃花叩き上げが必要だ貴乃花：横綱の品を一言で言うのは難しいですが、"