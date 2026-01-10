東京六大学リーグの東大は１０日、東京・文京区の東大球場で今年の初練習を行った。昨秋のリーグ戦では２勝を挙げたが、２０１７年以来の勝ち点は逃した。２０２６年のスローガンは「勝撃（しょうげき）」に決まり、大久保裕監督は「打撃で勝つ。攻撃的な守りで、投手も打者も攻めて勝負していく。勝って相手チーム、世の中に衝撃を与えるという言葉を選手が考えました。勝ち点をまずは取りたい。去年、おととしと、もう一つと