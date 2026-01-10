フィギュアスケートペアの元日本代表・高橋成美さんが、テレビ朝日「バラバラ大作戦『オフレコスポーツ』」（金曜・深夜２時４３分）に出演。自身の身に起こったアクシデントを話した。「一回頭から落ちて、記憶喪失になったことがあるんですよ」と明かした高橋さん。「ツイストリフトっていう大技がありまして。男性が女性を氷上からすると３メートルくらい投げ上げて、くるくるって回ってキャッチするんですけど」と説明し始