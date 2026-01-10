同じ参加者のはずが、1人だけ居酒屋気分？ 緊迫のタイマン勝負を傍観する人気芸人がみせたまさかの行動に、周囲は大爆笑するしかなかった。【映像】ニューヨーク嶋佐、緊迫場面で衝撃行動各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。この場面では、