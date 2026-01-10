約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンが、代表曲「3月9日」のスタジオライブ映像をYouTubeでプレミア公開する。公開はきょう10日午後9時。【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像レミオロメンは昨年12月6日に再始動を発表。年末に放送された『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』にも出演し注目を集めた。3月4日には全45曲を収録したベストアルバム『SINGLES BEST+』をリリースす