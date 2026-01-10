ベネズエラに対するアメリカの軍事行動を受け、高市総理は直接の評価を避けたが、これが国際社会における日本にどのような影響を与えるのか。【映像】アメリカ軍からのベネズエラ攻撃の様子（実際の映像）『ABEMA Prime』では、日本の今後について考えた。■「少しフリーハンドを取るような余裕が必要」東京外国語大学大学院の篠田英朗教授は、日本の外交姿勢に「独自の視点」が欠けていることを懸念した。「欧州は民主主義