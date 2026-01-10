北海道日高町の飲食店内に女性の遺体を遺棄したとして49歳の男が逮捕されました。男は「死体を壁の中に隠した」と話しています。【映像】現場の様子松倉俊彦容疑者（49）は先月31日ごろ、日高町の自身が経営するバーに女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。女性は今月1日から行方不明になっていて警察が捜索する中で松倉容疑者の関与が浮上していました。松倉容疑者の自供から店を捜索したところきょう未明に店舗内