俳優の仲野太賀が１０日、大阪市内で主演するＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」のトークイベントに、共演の池松壮亮とともに登場した。４日に放送された第１話のパブリックビューイング終了後、約１１００人の観客の前に、仲良く手をつなぎながら現れた２人。仲野は「基本的にはこういう形でやらせてもらっています」と、親密さをアピールした。互いに１０代の頃から俳優として活動しており、プライベートでも親交のある旧知の