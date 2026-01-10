スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第45話「揃う指輪！ 全力レッドは仲間のために」が11日に放送される。【動画】【ゴジュウジャー】第45話「揃う指輪！ 全力レッドは仲間のために」予告吠（冬野心央）たちは、厄災・ビダルの復活で大ピンチになるも、なんとかその場を切り抜ける。その戦いを間近で見ていたサスケ（小川輝晃）は、カクレンジャーの指輪を賭けた