ティーンを中心に支持を集める“おひなさま“こと長浜広奈が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。ステージに登場すると、観客から大歓声が上がり注目度の高さを感じさせた。【映像】美脚スラリ！大バズりJK“おひなさま“（全身姿も）長浜はガーリーなパーカーをオフショルダーにし、ブラックのショート