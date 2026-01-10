赤色灯北海道日高町の飲食店で10日未明に壁の中から女性の遺体が見つかり、道警は同日、死体遺棄の疑いで、店を経営する松倉俊彦容疑者（49）＝日高町富川北＝を逮捕した。「死体を店内の壁の中に入れて隠したことに間違いない」と容疑を認めている。松倉容疑者の知人の20代女性が行方不明で、道警は遺体はこの女性とみて、殺人の疑いも視野に慎重に捜査を進める。逮捕容疑は昨年12月31日ごろ、日高町富川北1丁目の店舗内に女