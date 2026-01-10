■第104回全国高校サッカー選手権・準決勝鹿島学園1−0流通経済大柏（10日、東京・MUFGスタジアム）日本一を目指し準決勝の2試合目が行われ、鹿島学園（茨城）が昨年準優勝の流通経済大柏（千葉）を1−0で下し、同校初の決勝進出を果たした。両チーム無得点で迎えた後半45分、途中出場のワーズィージェイヴェン 勝（2年）が値千金の先制点となる決勝ゴールを決め、終盤の劇的な一発で勝利を飾った。準決勝1試合目では神村学園（