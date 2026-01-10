共産党の田村委員長は、高市総理が通常国会冒頭での衆院解散を検討しているとの一部の報道をめぐり、「高市政権が相当に行き詰まっている」との見解を示した上で、総選挙の準備を急ピッチで進め“攻勢的な構えを作る”と意気込みました。共産党田村委員長「もはや高市首相は論戦から逃げるしかなかったのではないのかと。この行き詰まりを、いわばうわべの高い支持率に頼って反動的に打開すると」共産党の田村委員長は通常国会冒