千葉市で記者団の取材に応じる立憲民主党の野田代表＝10日午後与野党内で10日、高市早苗首相による早期の衆院解散を巡る発言が相次いだ。23日召集予定の通常国会冒頭での解散検討との一部報道を受けて、立憲民主党の野田佳彦代表は警戒感を強め「政治空白をつくって信を問う方法がいいかどうか、厳しく問われる」とけん制した。日本維新の会の藤田文武共同代表は金沢市で「解散は首相の専権事項だ。いつでも戦える準備をしておく