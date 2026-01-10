盛岡市動物公園ZOOMOで、冬眠中のクマを観察する「冬眠ガイド」の参加者。奥は飼育係の丸山正樹さん＝10日盛岡市動物公園ZOOMOが、冬眠中のクマを観察できる「冬眠ガイド」を開催している。動物園のクマは通常冬眠せず、直接見られる取り組みは全国的に珍しい。冬に入っても人里での出没が相次ぐ中、担当者は「生態を知る機会にしてほしい」としている。「冬は餌がなく栄養が得られない。秋で蓄えた脂肪を使い冬眠でやり過ごし