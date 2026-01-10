【モデルプレス＝2026/01/10】女優の飯島直子が1月9日、自身のInstagramを更新。正月の残り物を使った朝食を公開し、反響が寄せられている。【写真】50代月9女優「すぐに真似したい」正月の残り物アレンジが天才級◆飯島直子、正月の餅使った朝食披露飯島は「今朝は 正月のモチに納豆 よっちゃん豚汁正月残三ツ葉添え」と説明を添え、納豆とたくさんの海苔を乗せた餅と、野菜がたっぷり入った豚汁を公開。「姉と残った食材を手分け