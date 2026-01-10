10日午前10時半頃、東御市御牧原の養鶏場で、「男性が転落した」と職場の同僚から消防に通報がありました。この事故で、養鶏場の男性役員（69）が佐久市の病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。警察によりますと、男性は、高さ約3メートルある養鶏場の屋根にはしごを使って上り作業をしていたところ、転落したとみられています。