新生ケータハムの歴史的大変革ケータハムカーズ・ジャパンは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026』において、EVスポーツカーの『プロジェクトV』を出展した。今回展示されたのは量産化に向けて開発、制作したプロトタイプで、世界初公開となる。【画像】量産化に向けプロトタイプ世界初公開！ケータハム・プロジェクトV全15枚1973年に、それまでロータス・カーズのディーラーを営んでいたグラハム・