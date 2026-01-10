G大阪は10日、吹田市内で公開練習を行った。ピッチで2時間、室内ではミーティングや筋トレ。合計約2時間30分のハードトレーニングを実施した。今季から就任したイェンス・ヴィッシング監督は「長く感じたかもしれませんけど、日本に来たばかり。プレシーズンの時期はより時間を使いながら、1日でも早く植え付けなければいけない。染みこませる作業が多い。ピッチ外でもピッチ内でもどう表現できるか。長くなるときもあります」