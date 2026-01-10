テレビ朝日系「私が愛した地獄」が８日に放送された。ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。前回に引き続き、元ＮＭＢ４８の白間美瑠、３時のヒロイン・ゆめっち、グラビアアイドル・風吹ケイが都内ラブホテルという密室空間で女子会トークを繰り広げた。ゆめっちが「ＡＶ見る派？」と聞くと、白間は「だーいすき」と笑顔を見せた。さらに、ゆめっちが「気になる