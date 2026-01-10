「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）大会を翌日に控えた１０日、監督会議、開会式が京都市内で行われた。女子１万メートルで国内歴代３位、２２年の同大会では４区（４キロ）を走り、１３人抜きの活躍を見せた群馬代表の不破聖衣来（２２）＝三井住友海上＝が、今回は１区（６キロ）で「少しでも群馬県に勢いをつけることができれば」と抱負を口にした。昨年痛めた、右股関節に「不安が残