福岡市の消防出初め式が10日、同市博多区のマリンメッセ福岡であった。消防職員や消防団員ら約1500人が参加し、防災や防火への決意を新たにした。式辞で高島宗一郎市長は昨年11月に大分市佐賀関で起きた大規模火災や、6日に鳥取、島根両県であった震度5強の地震に触れ、「災害はいつどこで発生してもおかしくない。日頃から備えを強固にしていく必要がある」と述べた。職員や団員は、伝統の纏(まとい)振りや消防太鼓、高さ7