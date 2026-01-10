エスカレーター利用者が左側1列に並び、空いた右側を急ぐ人が通る「片側空け」。そのリスクを回避しようと、福岡市地下鉄は通勤客や訪日外国人で混み合う天神、博多両駅で、人工知能（AI）を活用した自動音声による注意喚起システムを導入している。2カ月が経過し、一定の効果は見られるものの、長年の慣習を拭い去るのは容易ではない。新たな技術は、望ましい利用方法を浸透させる切り札となるか。