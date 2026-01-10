福岡西署は10日、福岡市西区横浜3丁目27番付近の道路上で9日午後3時25分ごろ、通行中の女児が見知らぬ男からスマートフォンでスカート内を盗撮される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代くらいで黒髪短髪。白色マスク、黒色っぽい上衣、カーキ色長ズボン着用。