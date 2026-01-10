初の決勝進出だ。鹿島学園は１月10日、第104回全国高校サッカー選手権の準決勝で、前回大会で準優勝の流通経済大柏と対戦。スコアレスで迎えた90分、波状攻撃を繰り出すなかで最後はワーズィージェイヴェン勝が渾身の一撃をねじ込む。この１点が決勝点となり、鹿島学園が接戦を制した。試合後のフラッシュインタビューで鈴木雅人監督は「本当に苦しい試合で、子どもたちが粘って、粘って、粘って、その一瞬を待とうって言っ