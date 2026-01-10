１月10日に国立競技場で高校サッカー選手権の準決勝が開催され、尚志（福島）がインターハイ王者の神村学園（鹿児島）と対戦。１−１で突入したPK戦の末に敗れ、初の決勝進出を逃した。開始５分で根木翔大のクロスから岡大輝がダイビングヘッドで流し込み、幸先良く先制点をゲット。しかし、ポスト直撃もあり、追加点を奪えずにいると、73分に日郄元に同点弾を浴び、PK戦に持ち込まれてしまった。目を真っ赤にして会見