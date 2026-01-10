サッカーの第１０４回全国高校選手権大会（読売新聞社など後援）は１０日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で準決勝が行われ、鹿島学園（茨城）が１―０で前回大会準優勝の流通経大柏（千葉）を破り、初の決勝進出を果たした。鹿島学園は試合終了間際にＦＷワーズィーが決勝点を決めた。１２日にＭＵＦＧスタジアムで行われる決勝は、神村学園（鹿児島）と鹿島学園の顔合わせとなった。