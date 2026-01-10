ロッテの新人合同練習でキャッチボールするドラフト1位の石垣元気＝ZOZOマリンロッテ、西武、中日など5球団の新人合同練習が10日、各地で始まった。ロッテのドラフト1位、石垣元気投手（群馬・健大高崎高）はZOZOマリンスタジアムでランニングやキャッチボールで汗を流した。プロとして始動し「とても楽しかった。けがをしないことが大事だと思うので、自分のペースで焦らずやっていきたい」と話した。西武1位の小島大河捕手（