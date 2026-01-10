北海道日高町のバーに女性の遺体を遺棄したとして、北海道警は１０日、同町、飲食店経営の男（４９）を死体遺棄容疑で逮捕した。発表によると、男は昨年１２月３１日頃、自身が経営する同町のバーの壁の中に、女性の遺体を遺棄した疑い。「壁の中に隠したことは間違いない」と容疑を認めている。道警は、遺体は男の知人で日高地方に住む２０歳代女性とみて、身元を調べている。女性は同月３１日夕から連絡が取れておらず、行