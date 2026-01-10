日本ハムのドラフト３位・大塚瑠晏内野手（東海大）は１０日、趣味・野球を目指すことを明かした。元々の趣味は動画鑑賞。ストレッチをしながら、映画やＹｏｕＴｕｂｅを楽しんでいた。しかし、新人合同自主トレの中で、栗山チーフベースボールオフィサー（ＣＢＯ）らの講話がきっかけとなった。「趣味・野球という言葉も聞いたので、自分も野球が趣味になるぐらい、突き詰めていければ。大谷選手とかも、そういうことを言われ