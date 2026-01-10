１月１０日の京都１１Ｒ・すばるＳ（４歳上オープン・リステッド、ダート１４００メートル＝１６頭立て）は単勝５番人気のキタノズエッジ（牡５歳、栗東・畑端省吾厩舎、父ジョーカプチーノ）がゴール前で突き抜け、オープン初勝利を挙げた。勝ち時計は１分２３秒６（良）。道中は後方から４、５番手を追走。終始内めで脚をため最後の直線に向くと、残り２５０メートル付近でスペースを見つけ追い出しを開始。鞍上が力強く手綱