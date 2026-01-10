東京女子プロレスの荒井優希（２７）が、頂点取りへ悲壮な決意を示した。１０日、荒井は新宿大会のメインで行われたプリンセス・オブ・プリンセス王座の挑戦権をかけた６ＷＡＹマッチに出場した。勝者はビッグマッチ「ＧＲＡＮＤＰＲＩＮＣＥＳＳ’２６」（３月２９日、両国国技館）で王者・渡辺未詩に挑戦する権利を得る。ライバルは山下実優、中島翔子、辰巳リカ、瑞希、マックス・ジ・インペイラーという強豪揃いに加え、