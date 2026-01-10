明日11日から12日にかけて、日本海側は広い範囲で大雪や吹雪となるでしょう。太平洋側にも雪雲が流れ込み、普段雪があまり降らないエリアでも、積雪の可能性があります。交通への影響が大きくなりそうです。北日本と東日本日本海側は雪と風が強い長野県や岐阜県は平地も局地的に大雪か今日10日(土)は各地で南よりの風が強まっていますが、明日11日(日)と12日(月・祝)は西または北よりの冷たい風に変わります。日本海側では、降