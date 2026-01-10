大北地域の山沿いでは11日夕方から12日にかけて、長野地域の山沿いと中野飯山地域、大北地域の平地では11日夜遅くから12日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。11日から12日にかけて、強い冬型の気圧配置となり、強い寒気が流れ込む見込みで、長野県北部や西側の地域を中心に、11日未明から12日にかけて、断続的に強い雪の降る所があるでしょう。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に