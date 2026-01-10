◇第104回全国高校サッカー選手権大会準決勝(10日、国立競技場)全国高校サッカー選手権は10日、準決勝の2試合が行われ、決勝カードが決まりました。第1試合は、2025年夏のインターハイと今大会の2冠を目指す神村学園(鹿児島)と尚志(福島)が対戦。神村学園は前半に1点を先制されますが、後半28分に今大会5得点の日郄元選手が同点弾を決め試合はPK戦に進みます。両チーム3人目から成功を続け、10人目までもつれますが、最後は