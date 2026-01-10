「全国高校サッカー選手権・準決勝、鹿島学園１−０流通経大柏」（１０日、ＭＵＦＧ国立）鹿島学園（茨城）が流通経大柏（千葉）を下し、初の決勝進出を果たした。試合終了間際の後半４５分にワーズィージェイヴェン勝が均衡を破る決勝ゴールを奪った。２５年度のサッカー界は茨城県勢が大活躍。Ｊ１で鹿島、Ｊ２で水戸が優勝。大学では筑波大が関東大学リーグ１部と全日本選手権で２冠を達成し、Ｕ−１８プレミアリーグファ