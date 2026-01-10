「第２２回日本モーターボート選手会会長賞」（１０日、宮島）宮島ボートで開催中の男女混合５日間シリーズは予選２日目、荒天のため８Ｒ以降は中止打ち切りとなった。序盤はホーム追い風２メートルと穏やかだったが、オール女子戦の６Ｒ本番からホームで向かい風が強くなり風速は６メートル。７Ｒのスタート展示は風速１１メートルを計測し、本番レースは水面状況悪化のため時間待ち。発走予定時刻の８分後に７Ｒが行われ、１