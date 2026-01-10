第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会（11日号砲、京都）の区間エントリーが10日に発表された。日本陸上界の中・長距離のエース田中希実（26、New Balance）は兵庫代表で2区に、4年ぶりに出場する群馬代表の不破聖衣来（22、三井住友海上）は1区に名を連ねた。また昨年の世界陸上マラソンで7位入賞の小林香菜（24、大塚製薬）は徳島のアンカーに、3月末で引退を表明している細田あい（30、エディオン）が長野の4区にエントリー