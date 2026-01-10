北海道警によると、北海道日高町の飲食店で10日、壁の中から女性の遺体が見つかり、店を経営する男（49）を死体遺棄の疑いで逮捕した。「死体を店内の壁の中に入れて隠したことに間違いない」と容疑を認めている。