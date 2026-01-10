来月末で閉店する名古屋駅前の「近鉄パッセ」で、きょうから閉店セールが始まりました。 【写真を見る】28年の歴史に幕 名古屋の「近鉄パッセ」閉店セールはじまる 「高校からずっとお世話になっていた場所なのですごくさみしい」別れを惜しむ買い物客らで初日から賑わう 2月28日で営業終了 近鉄パッセは名古屋駅周辺の再開発により、２月末で28年の歴史に幕を下ろします。 （訪れた人）「高校からずっとお世話にな