[故障者情報]徳島ヴォルティスは10日、FW渡大生とDF青木駿人について、以前から痛めていた箇所の手術が行われることを発表した。渡は左反復性肩関節亜脱臼により、15日に左肩関節鏡下関節唇修復術を実施。左足舟状骨疲労骨折と診断された青木は、13日に左足舟状骨骨折観血的手術を受ける。徳島は昨季J2リーグ戦で4位。渡は34試合に出場し、チーム2位の5ゴールを挙げた。青木は32試合に出場。両選手はリハビリのため、新シー