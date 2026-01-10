ヴァンフォーレ甲府は10日、MF小林岩魚(29)が昨年12月21日に入籍したことを発表した。小林は甲府U-18から専修大を経由し、2019年に甲府のトップチームへ加入。昨季J2リーグ戦では22試合に出場した。クラブ公式サイトを通じ、「私事ではありますが、昨年12月に入籍いたしました。昨シーズンは、妻の食事のサポートのおかげもあり、プロになってから初めて怪我なくシーズンを終えることができました。自分にはない考え方や価値