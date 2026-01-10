公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会は9日、第20回アジア競技大会のスケジュールを発表した。 4年に1度開催されるアジア競技大会。コロナ禍の影響により1年延期して行われた2023年の前回大会で、バレーボールは男子が3位、女子が準優勝という結果を残していた。 第20回大会は9月から10月にかけて行われ、バレーボールの会場は男女とも、岡崎中央総合公園総合体育