【モデルプレス＝2026/01/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代⽥萌花と永瀬さらが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】「今日好き」出演美女、美脚際立つ制服姿でペアランウェイ◆「今日好き」代⽥萌花＆永瀬さら