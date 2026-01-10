◆第１０４回全国高校サッカー選手権準決勝鹿島学園（茨城）１―０流通経大柏（千葉）（１０日・ＭＵＦＧ国立）初の決勝進出を目指す鹿島学園（茨城）と、１８大会ぶり２度目の優勝を目指す流通経大柏（千葉）が対戦し、鹿島学園が終了間際の得点で１―０で勝利した。準々決勝からともに先発２人を変更し、流通経大柏はＦＷ大藤颯太（東京Ｖ内定）が３回戦以来、ＭＦ安藤晃希（水戸内定）は今大会初先発となった。立ち上