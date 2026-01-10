サッカーＪ１の横浜ＦＭが１０日、横浜市内で新体制発表会を行った。ファン・サポーターも観覧に訪れた中、新加入の選手の背番号が以下のように発表され、各選手が意気込みを語った。１３番ＤＦ井上太聖（前所属・鳥栖）「強い覚悟を持ってきた。いい補強だったと思われるような活躍をしたい」１９番ＦＷテヴィス（同・クルゼイロＥＣ、ブラジル）「スピード、仕掛けるのが得意。ミドルシュートも持ってるので期待し