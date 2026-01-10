４日にスタートしたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）に出演している俳優の仲野太賀と池松壮亮が１０日、大阪市中央区のＮＨＫ大阪ホールでトークイベントに参加。主人公・小一郎（後の豊臣秀長）を演じる仲野は、父・中野英雄を「宣伝マン」に任命した。トークイベントで大河ドラマの出演オファーが届いた際の話になり、藤吉郎（後の豊臣秀吉）役の池松は、１年半に及ぶ撮影期間の長さに若干のためらいを感じて