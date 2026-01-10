国立競技場で準決勝第2試合が行われた第104回全国高校サッカー選手権は1月10日に国立競技場で準決勝が行われ、鹿島学園（茨城）が流通経済大柏（千葉）を1-0で下した。後半45分に途中出場の鹿島学園FWワーズィージェイヴェン勝（2年） が決勝点を決めて、初の決勝進出を決めた。準々決勝までの4試合で15得点を奪い勝ち上がってきた鹿島学園と、卒業後にJリーグクラブ入りが内定している選手を4人がスタメンに並んだ流通経済大