◇第104回全国高校サッカー選手権準決勝鹿島学園1―0流通経大柏（2026年1月10日MUFG国立）鹿島学園（茨城）が流通経大柏（千葉）を破り、創部初の決勝進出を決めた。後半45分、波状攻撃からFWワーズィージェイヴェン勝が押し込んで値千金の決勝ゴールを奪った。流通経大柏は昨年3月の練習試合で0―3で完敗を喫した相手。DF斉藤主将が「相手の強度にビビってビルドアップすらできなかった」と振り返る一戦を成長の糧