◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝鹿島学園1―0流通経大柏（2026年1月10日MUFG国立）流通経大柏（千葉）が0―1で鹿島学園（茨城）に敗れ、2大会連続5度目の決勝進出を逃した。0―0の後半44分に決勝点を許した。榎本雅大監督は本田裕一郎前監督からバトンを受けて、20年にコーチから昇格。決勝で前橋育英（群馬）に1―1のPK戦の末に8―9で敗れた昨年度大会のリベンジを期していたが、大前元紀、比嘉祐介らを擁した07